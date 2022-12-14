Впереди Месси и Аргентина: Франция победила Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Один из голов забил футболист спустя 16 секунд после появления на поле.

14 декабря состоялся второй полуфинал Чемпионата мира-2022 в Катаре, где сборная Франция победила Марокко со счетом 2:0.

Матч начался в 21:00 на стадионе «Эль-Байт» (Эль-Хауре, Катар). Главным арбитром матча был Сесар Артуро Рамос.

Вне всяких сомнений марокканцы стали главной сенсацией этого турнира, обыграв в плей-офф Испанию и Португалию. Также они стали первой в истории африканской сборной, которая пробилась в полуфинал мундиаля. В ½ финала они попали на действующих чемпионов мира – сборную Франции, которая на этом турнире пропустила в свои ворота лишь единожды, как и Марокко.

Составы команд

Франция: Льорис — Т. Эрнандес, Конате, Варан, Кунде — Тчуамени, Фофана, Гризманн — Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Марокко: Боно — Хакими, Эль-Ямик, Сес, Агер, Мазрауи — Унаи, Амрабат — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

Уже с первых минут французы показали, что не просто так считаются фаворитами матча – на 5-й минуте левый защитник Тео Эрнандес получил мяч на подборе в штрафной и результативно пробил по центру ворот, открыв счет в матче. После этого марокканцы решили не отсиживаться в обороне и уже спустя несколько минут провели опасную атаку, но Уго Льорис сделал невероятный сэйв, тем самым спас свою сборную от ничейного счета.

На 17-й минуте лучший бомбардир в истории Франции Оливье Жиру пробил в левый угол ворот и попал в штангу, не удвоив преимущество своей команды. Уже на 21-минуте сборная Марокко провела вынужденную замену, потому что Ромен Сесс травмировался. До перерыва команды обменялись несколькими опасными моментами, но тщетно, счет по итогам 45 минут так и остался 1:0.

Во втором тайме обе сборные пытались забить голы в ворота соперника, но по-настоящему «острый» момент появился лишь на 79-й минуте матча, когда Франция сделала счет 2:0 – Рандаль Коло-Муани спустя 16 секунд после появления на поле попал в пустые ворота после удачного рикошета. Этот гол стал последним в этом поединке.

Победитель этого матча сыграет со сборной Аргентины в финале ЧМ-2022. Поединок проведут 18 декабря, в воскресенье, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 80 тысяч зрителей.

Матч начнется в 17:00. У Месси есть исторический шанс завоевать «золото» Чемпионата мира, но его ждет серьезный вызов в лице сборной Франции, которая может подтвердить свое право на кубок.

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