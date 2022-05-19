Впервые за 42 года: Айнтрахт выиграл Лигу Европы УЕФА

Взяв верх над шотландским «Глазго Рейнджерс» в послематчевых пенальти, «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне выиграл свой второй трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Клуб «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне стал победителем футбольной Лиги Европы.

Вчера вечером в среду, 18 мая, во время финала турнира на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, Испания, команда из Германии в серии послематчевых пенальти одолела шотландский «Глазго Рейнджерс».

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Первый тайм закончился нулевой ничьей.

Во второй половине игры команда из Шотландии начала лидировать после первого гола, забитого на 57-й минуте полузащитником Джо Арибо.

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Тем не менее спустя 12 минут нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре сравнял счет.

Дополнительное время тоже не порадовало фанатов и завершилось без забитых мячей.

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Результат серии 11-метровых ударов определила осечка хавбека шотландцев Аарона Рэмзи. В итоге матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Айнтрахта».

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