Вслед за Роналду: каких звезд футбола хотят подписать клубы из Саудовской Аравии

У шейхов могут быть очень амбициозные планы.

После подписания Криштиану Роналду контракта с футбольным клубом «Аль-Насром» из Саудовской Аравии журналисты рассказали, на каких еще игроков претендуют клубы из этого чемпионата.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По всей видимости, шейхи не намерены останавливаться на громком подписании футболиста сборной Португалии. В частности, в их сферу интересов входят Лионель Месси, Серхио Рамос, Винсент Абубакар, Давид Оспина и Луис Густаво.

«Курсор» сообщал, что звезды современного футбола почтили память Пеле.