«Я покупаю Манчестер Юнайтед»: Илон Маск объяснил свое нашумевшее заявление

Илон Маск, самый богатый человек в мире, сказал рано утром в среду, что он пошутил, когда несколько часов назад написал в Твиттере, что собирается купить находящийся в затруднительном положении английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Нет, это шутка в Твиттере. Я не покупаю никакие спортивные команды», — написал Маск в ответ на вопрос пользователя, серьезно ли он относится к покупке клуба. «Хотя, если бы я действительно покупал какую-то команду, то это был бы Ман Ю, — добавил он, — они были моей любимой командой в детстве».

Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Напомним, что первоначально Маск написал в Твиттере: «Я покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать», не сообщая никаких подробностей.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед», недовольные состоянием своего клуба в последнее время, ранее призывали Маска в Твиттере подумать о покупке «МЮ».

Ранее мы писали, что «Манчестер Юнайтед» всегда был непреклонен в том, что не продаст Криштиану Роналду, поскольку он важный игрок. Однако теперь выяснилось, что клуб изменил свое мнение.

Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.