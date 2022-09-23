Жуткие кадры: протестующий ошеломил зрителей, поджегши себя на теннисном корте

Протестующий использовал зажигалку, чтобы поджечь руку, прежде чем быстро потушить пламя.

Сотрудники службы безопасности быстро убрали мужчину с корта и потушили пламя, вспыхнувшее на игровой поверхности.

Под насмешки толпы трое силовиков вытащили его с корта.

Сообщается, что этот мужчина был активистом по борьбе с изменением климата. Протестующий был одет в футболку с надписью: «Конец частным самолетам Великобритании».

Ранее Курсор писал, что незадолго до возобновления финала кубка против «Бней Герцлии» в рамках Winner Basket Cup «Хапоэль» Тель-Авив объявил о подписании контракта с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе Кливленд Кавальерс с защитником Джорданом Макреем.