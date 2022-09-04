Звездный новичок «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро в первом матче забил гол и установил рекорд

Бразильский крайний нападающий Антони, перешедший этим летом в «Манчестер Юнайтед», забил свой первый гол в рамках АПЛ, а также стал автором нового рекорда.

Это случилось сегодня, 4 сентября, где на стадионе «Олд Траффорд» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Антони вышел в старте и уже на 35-й минуте открыл счет в матче.

Благодаря этому он стал самым молодым бразильцем, забившим в своем дебютном матче в Премьер-Лиге – ему всего 22 года и 192 дня. Гол Антони, которого подписали этим летом за 100 миллионов евро, вывел «красных дьяволов» вперед, но во втором тайме, на 60-й минуте, «канониры» сравняли счет благодаря голу Букайо Сака.



Однако, уже через 5 минут, на 65-й, «Манчестер Юнайтед» вновь вышел вперед благодаря голу Маркуса Рэшфорда, а на 75-й англичанин забил свой второй мяч и сделал общий счет 3:1. Матч так и завершился.





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