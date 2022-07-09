Названа польза и вред ежедневного употребления мороженого

Многие врачи считают, что мороженое не стоит есть каждый день из-за наличия в нем сахара и насыщенных жиров, однако изредка такое лакомство будет даже полезным.

Одно из преимуществ мороженого заключается в том, что оно является источником витаминов и минералов. Например, оно содержит такие важные питательные вещества, как кальций, витамины А и D. Однако их количество минимально по сравнению с высоким содержанием жира и сахара.

Кроме того, если съесть разумную порцию мороженого (1/2 стакана), углеводы и сахар могут вызвать умеренное повышение уровня глюкозы в крови. Но более трех порций (25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин) уже могут нанести вред здоровью.

Врачи советуют есть мороженое изредка из-за наличия в нем сахара и насыщенных жиров. В избытке эти продукты могут повысить риск повышения уровня холестерина, что грозит сердечными заболеваниями, а также ожирением и диабетом.