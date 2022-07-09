Названа польза и вред ежедневного употребления мороженого

Одно из преимуществ мороженого заключается в том, что оно является источником витаминов и минералов. Например, оно содержит такие важные питательные вещества, как кальций, витамины А и D. Однако их количество минимально по сравнению с высоким содержанием жира и сахара.
Кроме того, если съесть разумную порцию мороженого (1/2 стакана), углеводы и сахар могут вызвать умеренное повышение уровня глюкозы в крови. Но более трех порций (25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин) уже могут нанести вред здоровью.
Врачи советуют есть мороженое изредка из-за наличия в нем сахара и насыщенных жиров. В избытке эти продукты могут повысить риск повышения уровня холестерина, что грозит сердечными заболеваниями, а также ожирением и диабетом.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.