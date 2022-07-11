Американские эксперты назвали худшую позу для сна

Американские сомнологи из клиники Майо пришли к выводу, что сон на животе — худшее положение для ночного отдыха.
Эксперты объяснили, что спать нужно в правильном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться. Это очень важно для правильного дыхания.
— Лежа на животе, практически невозможно дышать полной грудью. Кроме того, в таком положении мышцы шеи напрягаются, что плохо влияет на кровеносные сосуды, отмечают ученые.
С другой стороны, сон на животе негативно сказывается на здоровье спины. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, специалисты рекомендуют подкладывать дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота.
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