Американские эксперты назвали худшую позу для сна

20:02, Сегодня
Полезные советы, Здоровье и медицина
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Фото: pixabay.com

Эксперты из клиники Майо считают, что сон на животе очень вреден для здоровья из-за того, что лежа на животе практически невозможно дышать полной грудью.

Американские сомнологи из клиники Майо пришли к выводу, что сон на животе — худшее положение для ночного отдыха.

Эксперты объяснили, что спать нужно в правильном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться. Это очень важно для правильного дыхания.

— Лежа на животе, практически невозможно дышать полной грудью. Кроме того, в таком положении мышцы шеи напрягаются, что плохо влияет на кровеносные сосуды, отмечают ученые.

С другой стороны, сон на животе негативно сказывается на здоровье спины. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, специалисты рекомендуют подкладывать дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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