Боль в груди: как узнать, что болит именно сердце

Боли в области грудной клетки необязательно имеют отношению к сердцу. Врачи рассказали, в каких случаях нужно срочно обращаться за помощью, а когда можно ограничиться обезболивающими препаратами.

Спазмы левой части грудной клетки часто принимаются за сердечные боли. Это прежде всего связано с тем, что люди очень боятся болезней сердца, поэтому от страха воспринимают любой спазм в этой области как начало серьезных сердечных проблем.

Руководитель кардиоцентра Волынской областной клинической больницы Сергей Саламатин пояснил, что в действительности такие боли могут быть вызваны и другими органами: легкими, грудными мышцами, пищеводом, межреберной невралгией, пояснил, сообщают health.fakty.

Все эти боли проявляются примерно одинаково и часто могут ошибочно приниматься как боли сердца, а точно определить причину может только врач.

Соломатин рассказал, по каким признакам можно понять, что боль имеет отношение к сердечной системе: «Если боль ощущается в момент физической и эмоциональной нагрузки, то это может говорить о сердечных заболеваниях, в частности об ишемической болезни сердца, которая проявляется стенокардией или даже инфарктами».

Иногда пациенты путают межреберную невралгию, отличающуюся спазмами в грудной клетке, с болями в сердце. Важно научиться определять характер боли. Если она тянется целый день, обостряется на вдохе-выдохе или при поворотах тела, то вероятнее всего это невралгия. Обычно она проявляется болью между ребрами или между лопатками и лечится нестероидными противовоспалительными средствами.

Но если вы ощущаете кратковременную, жгущую и давящую боль, которая появилась при или после нагрузки, то высока вероятность, что боль имеет отношение к сердцу. Кардиолог обращает особое внимание: если жгучая боль не прекращается после уменьшения нагрузки и принятия обезболивающих препаратов, то нужно немедленно вызывать скорую помощь, поскольку есть опасность возникновения инфаркта.

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