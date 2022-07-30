Британские ученые рассказали о пользе зеленых бананов

Ученые уверены, что употребление зеленых бананов предотвращает развитие злокачественных новообразований. Такие фрукты снижают риск развития некоторых форм рака более чем на 50%.

Эксперты из Университета Ньюкасла в Великобритании утверждают, что употребление зеленых бананов очень полезно.

Потребление продуктов с высоким содержанием устойчивых волокон предотвращает развитие злокачественных новообразований. Например, такой эффект можно получить при регулярном употреблении бананов, но только если они зеленые. В ходе экспериментов их авторы давали людям с высоким наследственным риском развития рака продукты, содержащие максимум устойчивых волокон. Больше всего их именно в недозрелых фруктах. Такая диета снижала риск развития некоторых форм рака более чем на 50%.

Резистентная клетчатка — это форма углеводов, которой также много в зерновых, крупах и бобовых. В исследовании приняли участие около тысячи пациентов с синдромом Линча — генетическим заболеванием, которое повышает предрасположенность человека к некоторым видам рака.

Все участники эксперимента получали ежедневную дозу устойчивых волокон в количестве, эквивалентном одному зеленому банану. Продолжительность эксперимента составила два года. Хотя эта диета не снизила риск возникновения опухолей кишечника, вероятность возникновения злокачественных опухолей в других частях тела была снижена максимум на 60%.

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