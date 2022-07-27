Четыре ситуации, когда незаменим «режим полета» в смартфоне

Не всем известно, что «режим полета» в смартфонах можно использовать не только по прямому назначению — при авиаперелетах. Его особенность — это блокировка передачи мобильных данных и, соответственно, совершения входящих и исходящих звонков. Воспользоваться преимуществами этого режима можно при целом ряде ситуаций.
В телефонах «режим полета» действительно появился для использования во время перелетов, однако он может быть просто незаменимым и в обычной жизни. Технические специалисты рассказали о четырех подобных ситуациях.
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Экономия заряда. Особенно удобно пользоваться режимом полета в дороге, где часто пропадает связь. Например, целесообразно применить этот режим, если вы намерены почитать на телефоне или планшете. Телефон не будет пытаться постоянно «искать сеть», и это сэкономит вам заряд аккумулятора надолго.
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Перерегистрация в мобильной сети. Эта функция пригодится, если пропала сеть, и необходимо устранить проблемы со связью без перезагрузки. Воспользуйтесь этим методом, если не обнаруживается сеть, смартфон завис или возникли перебои в работе Wi-Fi.
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Увеличение скорости зарядки гаджета. В режиме без передачи мобильных данных телефон потребляет намного меньше энергии, поскольку модули связи не расходуют на себя энергию.
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Отключение рекламы. Эта функция пригодится в играх, в которых часто всплывает реклама. Но конечно это не касается игр, которым требуется подключение к интернету для прохождения уровней.
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