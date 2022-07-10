Аналитики опубликовали рейтинг самых популярных производителей смартфонов

Канадские аналитики проанализировали рынок смартфонов за первое полугодие и выяснили, что Samsung за шесть месяцев продали более 70 миллионов смартфонов.

Издание BanklessTimes опубликовало отчет, раскрывающий результаты противостояния двух «титанов» — южнокорейского гиганта Samsung и американской «яблочной» корпорации.

Согласно полученным данным, южнокорейскому бренду удалось сместить лидирующую позицию рейтинга. В первом полугодии Samsung удалось достичь 73,6 млн экземпляров в общем объеме поставок, что на 17 млн единиц больше, чем у Apple. В процентном соотношении доля Samsung на мировом рынке составила 23,4% (почти каждый четвертый новый смартфон в мире).

В свою очередь, компания из Купертино получила 18% от общего числа поставок (56 млн. единиц), увеличив прошлогодний результат на 2,2%. Xiaomi оказалась на третьем месте (39,9 млн доставок) с долей рынка 13%. За год количество почтовых компаний сократилось примерно на 18%.

Завершают пятерку самых распространенных брендов OPPO (27,4 млн) и vivo (25,3 млн), получившие 8,7% и 8,1% от общего числа отправлений соответственно.

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