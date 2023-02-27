Чтобы не мстила, а слушалась: как правильно наказать провинившуюся кошку

Очень часто кошки и коты совершают пакости в доме, провоцируя своего хозяина на праведный гнев. Но не всегда гнев помогает в дальнейшем воспитать животное, чтобы избежать повторение неприятности.

Кошек, как и котов, необходимо воспитывать и учить правилам семейной жизни. Однако, из-за своеобразной психики четвероногих друзей, существует некоторые правила, которые нужно знать, чтобы правильно их воспитывать. Известны случаи, когда кошки начинают мстить и причинять беспорядок после наказания, поэтому наказывать нужно умело.

Подробнее о том, как правильно наказывать домашнего любимца, информирует сайт Главред.

Кошки отлично понимают настроение хозяина, но все же важно контролировать свои эмоции во время воспитания и наказания. Чтобы правильно воспитывать кота, необходимо научиться использовать интонацию и жестикуляцию.

Начните с замечания на немного повышенном тоне и двигайте указательным пальцем около мордочки кота. Кошки воспринимают такой жест достаточно негативно. Также можно легонько пощелкать кота по носу во время недовольной интонации и замечания. Однако один из самых эффективных методов — произнести свое замечание и показать жестом, как будто легко стучите по лбу. Кошки понимают угрожающий тон и жесты, которые они воспринимают негативно. Важно, чтобы все наказания были систематическими, чтобы у кота выработалась система ассоциации жестов и наказаний.

Кошки очень чувствительны к настроению людей, которые находятся рядом с ними. Это можно использовать, когда кот делает что-то, что вам не нравится. Для того, чтобы питомец понимал, что его действия неприемлемы, стоит отстраниться.

Например, если кошка кусает во время игры, следует прекратить игру, погладить ее и отстраниться. Важно остановиться и прекратить действия, чтобы животное осознало, что вы не одобряете его действия, и продолжать их не стоит.

Ранее «Курсор» информировал, что исследователи назвали самые умные породы кошек. Мозг этих животных относительно невелик, но при этом у них высокий уровень эмоционального интеллекта и готовности к адаптации.

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