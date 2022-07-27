Диетолог назвала ягоды, которые помогут сохранить зрение

Наталья Романова отмечает, что сушеные ягоды годжи увеличивают плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зеаксантина. Ягоды лучше добавлять в каши, супы, йогурт или смузи.

Диетолог-нутрициолог Наталья Романова рассказала, как защитить зрение от возрастных изменений. Сохранить остроту зрения помогут сушеные ягоды годжи. Регулярное употребление небольшой порции этих ягод предотвращает развитие ключевой причины потери бдительности в пожилом возрасте — макулярной дегенерации.

«Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, употреблявших 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зеаксантина».

По словам Романовой, эти пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. Наибольшее их количество содержится в ягодах годжи, которые лучше всего добавлять в каши, супы, йогурты или смузи, а также можно использовать как приправу к мясным блюдам или для заваривания чая, рассказала эксперт.

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