Диетолог рассказала, как готовить картофель, чтобы получить максимум пользы и не навредить фигуре

Эксперт говорит, что при правильном приготовлении очень полезен для здоровья и даже для фигуры. Ведь он надолго дает сытость.

Об этом в Instagram рассказала диетолог Галина Сеник.

По ее словам, в картофеле содержится полезное вещество — резистентный крахмал. Эта разновидность крахмала не полностью переваривается в кишечнике, но в толстом кишечнике является пищей для бактерий. Он выполняет приблизительно те же функции, что и клетчатка.

Благодаря таким компонентам улучшается «питание» клеток толстого кишечника, улучшается кровообращение, лучше усваиваются минералы. Кроме того, особые компоненты продукта защищают от токсичных веществ и канцерогенов, а также угнетают рост патогенной микрофлоры.