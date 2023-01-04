Диетолог рассказала, как готовить картофель, чтобы получить максимум пользы и не навредить фигуре

17:05, Сегодня
Полезные советы
картофель фото
Фото: Pixabay

Эксперт советует не отказываться от картофеля даже во время похудения, ведь этот плод очень полезный и сытный. Важно только правильно его готовить.

Эксперт говорит, что при правильном приготовлении очень полезен для здоровья и даже для фигуры. Ведь он надолго дает сытость.

Об этом в Instagram рассказала диетолог Галина Сеник.

По ее словам, в картофеле содержится полезное вещество — резистентный крахмал. Эта разновидность крахмала не полностью переваривается в кишечнике, но в толстом кишечнике является пищей для бактерий. Он выполняет приблизительно те же функции, что и клетчатка.

Благодаря таким компонентам  улучшается «питание» клеток толстого кишечника, улучшается кровообращение, лучше усваиваются минералы. Кроме того, особые компоненты продукта защищают от токсичных веществ и канцерогенов, а также угнетают рост патогенной микрофлоры.

Сеник советует отваривать картофель в мундирах и употреблять в пищу охлажденным. Тогда вы получите от него максимум пользы, укрепите здоровье, надолго избавитесь от чувства голода и при этом не получите лищних калорий.

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