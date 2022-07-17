Диетолог рассказала о самом вредном стейке

Диетолог Лиза Янг уверена, что стейк Рибай приносит больше вреда организму, чем пользы. Она считает, что в этом стейке слишком много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень «плохого» холестерина в организме.

Выбирая стейк в ресторане, вы можете столкнуться с очень большим количеством вариантов. Поэтому важно знать, что не все виды стейков одинаково влияют на организм. Есть один вид этого блюда, которого лучше избегать.

По мнению диетолога Лизы Янг, самый вредный для здоровья стейк — это Рибай. В нем очень много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень «плохого» холестерина и закупоривать артерии. Это означает, что такой стейк в первую очередь вреден для сердца.

Министерство сельского хозяйства США утверждает, что средний стейк рибай содержит 63 грамма жира (96 процентов от дневной нормы), 28 граммов насыщенного жира (140 процентов от дневной нормы). Эксперты говорят, что насыщенные жиры в норме должны составлять только 10 процентов от общего количества килокалорий, а Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять не более 13 г таких жиров в день.

Стейк рибай также считается высококалорийным блюдом. Более того, он содержит больше килокалорий, чем другие виды стейков: 847 килокалорий в одной порции.

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