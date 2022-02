Диетолог рассказала об идеальном завтраке для тех, кто худеет

Желающим сбросить лишний вес нельзя отказываться от завтрака, предупредила американский диетолог Ким Роуз.

Как сообщает портал Eat This, Not That!.

Пропуск утреннего приема пищи только замедлит процесс потери веса. Сытный завтрак снижает потребление калорий в течение дня, снижает вероятность перекусов и сжигает калории вечером.

Здоровый завтрак должен включать белки, жиры и углеводы. Один из самых простых рецептов из трех ингредиентов — тост из авокадо. Нарежьте авокадо на сухой хлеб, добавьте жареное яйцо и посыпьте солью, черным перцем и паприкой.

Эксперты объяснили, что яйца содержат белки, улучшающие когнитивные способности, полезные жиры (авокадо) и углеводы и клетчатку (цельнозерновые тосты).

Еще один совет диетолога — отварить шесть или семь яиц в воскресенье, чтобы подготовить их на неделю, или сделать коктейль из сывороточного протеина на завтрак.

