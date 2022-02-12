Диетолог рассказала, почему груши и яблоки нужно есть каждый день

Кайли Иванир заявляет, что благодаря наличию большого количества клетчатки в яблоках и грушах, употребление этих фруктов замедляет старетие и может предотвратить многие заболевания.

Диетолог Кайли Иванир рассказала о пользе ежедневного употребления яблок и груш. Эти два фрукта содержат большое количество клетчатки, которая очень нужна организму.

Клетчатка положительно влияет на обменные процессы, пищеварение и улучшает самочувствие. Регулярное употребление груш, яблок, бобовых и овса также может помочь предотвратить многие опасные заболевания. Кроме того, эти продукты замедляют процесс старения.

«Давно доказано, что диета с низким содержанием клетчатки повышает риск сердечных приступов и диабета, а также ускоряет процесс старения организма», — заявила Иванир.

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