Доктор дала советы по поддержанию здоровья почек в жаркое время года

Иногда вам может нравиться просыпаться под ярким солнечным светом, устраивать пикники в хорошую погоду и при ясном небе, но иногда это может быть вредно для вашего здоровья. Палящий летний зной, особенно в послеполуденные часы, может сильно ударить по почкам. Это может быть более опасно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, такими как хроническая болезнь почек (ХБП), болезни сердца и заболевания печени. В эти месяцы им необходимо особенно заботиться о себе, чтобы не повредить почки. Даже люди без заболеваний почек должны уделять особое внимание этому органу.

Доктор Дипак Калра рассказала порталу HealthShots, как избежать заболеваний почек в летнее время.

Вот что вам советуют делать:

1. Оставайтесь в помещении в самое жаркое время дня.

2. Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик, т.е. с 12 до 16 часов.

3. Используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия.

4. Носите хлопчатобумажную и легкую одежду.

5. Обращайте внимание на признаки обезвоживания, такие как сухость во рту и горле, снижение диуреза или потемнение мочи, повышенная утомляемость, мышечные судороги, головокружение и нерегулярное или учащенное сердцебиение.

6. Цвет мочи также является отличным индикатором уровня гидратации. Лимонный цвет представляет адекватный уровень гидратации, а оранжевый или любой другой темный цвет представляет обезвоживание.

7. Людям без хронических заболеваний рекомендуется употреблять не более 2-3 литров жидкости в день.

8. Людям с хроническими заболеваниями, такими как хроническая болезнь почек, болезни сердца и т. д., следует проконсультироваться со своим врачом относительно потребления жидкости. Пациентам с заболеваниями почек необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать перегрузки жидкостью.

9. Людям, занимающимся спортом, следует перед тренировкой выпивать 350 мл воды.

10. Во время интенсивных и продолжительных тренировок следует заменить воду спортивными напитками.

11. Людям, работающим летом на открытом воздухе, следует пить 250 мл примерно каждые 20 минут для поддержания адекватного уровня гидратации.

12. Увеличьте потребление фруктов и овощей, богатых водой, таких как арбуз, персики, клубника, вишня, огурец и салат, чтобы обеспечить восполнение запасов воды и минералов.

13. Избегайте газированных напитков с высоким содержанием кофеина и сахара, так как они вызывают обезвоживание, несмотря на то, что находятся в жидкой форме.

14. Сократите потребление алкоголя, так как это может привести к обезвоживанию и увеличению риска заболевания почек.

15. Сократите потребление обработанных пищевых продуктов, таких как чипсы и готовые к употреблению продукты, поскольку они богаты солью, что может увеличить вероятность обезвоживания.

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