Какие привычки предотвращают накопление висцерального жира

SheFinds проконсультировались с врачом и экспертом в области здравоохранения, чтобы получить 3 важных совета, которые следует учитывать в процессе похудения после 40 лет.

Читайте советы, предложения и идеи доктора Антонио Куэва, сертифицированного общего хирурга и эксперта в области здравоохранения в Renew Bariatrics.

1. Очистите свой рацион

По словам Куэвы, одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, чтобы начать избавляться от жира на животе, — это «очистить свой рацион». Нездоровое питание может привести к опасному «висцеральному жиру» (животному/абдоминальному жиру).

2. Создайте программу упражнений

Куэва говорит, что для того, чтобы по-настоящему похудеть в средней части тела, соблюдение режима упражнений может помочь вам сохранить мотивацию, а последовательные движения, естественно, помогут вам сбросить лишние килограммы. «Еще один способ, которым люди набирают жир на животе, — отсутствие физических упражнений», — объясняет он.

3. Найдите свои источники стресса и то, что помогает вам расслабиться

По словам Куэвы, стресс также может способствовать накоплению висцерального жира. Он отмечает, что когда люди испытывают стресс, «они, как правило, едят больше нездоровой пищи и набирают вес».

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