Дольше на 10 лет: врачи рассказали, как прожить больше

Секрет долголетия, по мнению ученых, кроется в правильном питании. Что можно и что нельзя есть, выявили масштабные наблюдения на основе научных трудов.

Чтобы обеспечить долгие годы жизни, необходимо поддерживать здоровый образ жизни. А неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя или курение, а также неактивный образ жизни разрушают здоровье и сокращают продолжительность жизни.

Исследование, опубликованное zdorovia подтвердило, что соблюдая некоторые правила, можно прожить дольше.

Наблюдения показали, что чем раньше человек начнет питаться правильно, тем на больший срок реально увеличить длительность и качество жизни. Таким образом, начав придерживаться правил в молодости, есть все шансы прожить на 10 лет дольше, а увеличить срок жизни на 6-7 лет можно, если скорректировать свои привычки в среднем возрасте.

Ученые провели колоссальную работу по изучению научных трудов, анализировавших закономерности между рационом питания и состоянием здоровья человека. Были получены выводы, что длительность жизни варьирует в зависимости от употребляемых продуктов. Хороший показатель — это добавление в рацион цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, фруктов, овощей, яиц, рыбы, молочной продукции. Эти продукты увеличивают коэффициент длительности жизни, а уменьшают его — красное мясо, ультраобработанные продукты, сладкие газированные напитки.

В заключение своих наблюдений врачи подготовили карту здорового питания для увеличения жизни долголетия. В нее вошли бобовые (фасоль, горох, чечевицу), коричневый рис, овес, ячмень, орехи и свежие овощи.

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