Врачи предупредили, что любовь к горячей пище грозит раком кишечника

Слизистые желудка и кишечника слишком ранимы, поэтому частое употребление горячей пищи или напитков провоцирует ожоги и может даже вызвать рак.

Горячая пища крайне негативно действует на желудок и пищевод. В идеальном варианте пища должна быть комнатной температуры.

Гастроэнтеролог Виктория Зимина не рекомендуют употреблять слишком горячую пищу, поскольку происходит привыкание, организм адаптируется к горячему, и чувствительность снижается. Высокая температура пищи раздражает слизистую желудка и провоцирует воспалительные процессы, а потом приводит к гастриту.

Даже если в полости рта пища кажется не слишком горячей, то это вызвано более плотной структурой слизистой — двухслойной. А у желудка слизистая тоньше, она однослойная, поэтому сильнее травмируется от горячей пищи.

«Из-за постоянного ожога слизистая желудка и пищевода находится в раздраженном состоянии и начинается воспаление. Это приводит к повышенной проницаемости тканей, в том числе канцерогенами», — пояснила Зимина.

Врач рассказала, что людям, страдающим язвой желудка, гастритами или изжогой, обязательно следует охлаждать пищу до 50-55 градусов. Слишком горячая пища вызывает риски онкозаболеваний желудка или кишечника.

«При заболеваниях горла также не рекомендуется пить слишком горячие напитки, поскольку воспаленная слизистая полости рта травмируется, ухудшая самочувствие», — отметила гастроэнтеролог.

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