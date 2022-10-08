Названы средства для борьбы с жирными волосами

Одна вещь, с которой мы не можем мириться, — это жирные волосы. Независимо от того, как сильно вы пытаетесь справиться с ними, накопление масла на коже головы делает ваши волосы ломкими и грязными.

Чрезмерно жирная кожа головы также может вызывать неприятный зуд и служить убежищем для грибка, вызывающего перхоть.

Health Shots обратились к доктору Амиту Бангиа, чтобы выяснить, как справиться с жирными волосами, не повреждая их и не раздражая кожу головы.

1. Избегайте чрезмерного кондиционирования

Избегайте регулярного мытья головы и использования кондиционера. Это неправильная практика. Это может сделать волосы вьющимися и жирными.

2. Используйте масло чайного дерева

Доктор Бангиа предлагает использовать шампунь на основе масла дерева, так как он способен высушивать волосы». Вы также можете использовать масло чайного дерева для массажа кожи головы.

3. Избегайте средств для укладки волос

По возможности избегайте выпрямления волос. Средства для укладки, такие как воск и кондиционеры, часто делают волосы более жирными.

4. Правильно увлажняйте волосы

Регулярно увлажняйте волосы. И не только волосы, увлажняйте кожу головы и корни, потому что именно в этих местах помимо волос скапливается масло. Когда ваши волосы хорошо увлажнены, они в целом выглядят сильнее, имеют более блестящие пряди и улучшают здоровье кожи головы.

«Курсор» писал ранее, что израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения у людей.