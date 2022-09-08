Эксперты рассказали, какие напитки ускоряют сжигание жира ночью

Для похудения специалисты рекомендуют пить напитки с корицей, яблочным уксусом и петрушкой. Действует как естественный сжигатель жира: регулярное его употребление может помочь вам сбросить несколько фунтов.
Об этом пишет Вести-UA.net.
Ингредиенты:
сок одного лимона,
горсть петрушки
палочка корицы (или чайная ложка порошка корицы)
столовая ложка тертого имбиря
чайная ложка яблочного уксуса
500 мл воды.
Корица содержит клетчатку, полезную для пищеварения. Из-за высокого содержания витамина С в лимоне организм вырабатывает больше гормона норадреналина, который помогает расщеплять жир. Петрушка является мочегонным средством и помогает выводить лишнюю воду из организма, а имбирь стимулирует обмен веществ. Яблочный уксус стимулирует опорожнение кишечника.
Все ингредиенты переложить в блендер и взбить до однородной массы. Пейте перед сном.
Еще один полезнейший напиток — сок огурца с лимоном и имбирем. Эффективно ускоряет сжигание жира в области живота.
Ингредиенты:
огурцы
немного петрушки или кориандра,
сок одного лимона,
чайная ложка тертого имбиря
чайная ложка сока алоэ вера
полстакана воды.
Лимонный сок стимулирует вывод токсинов из организма, петрушка и кориандр содержат много антиоксидантов, компоненты огурцов борются с надоедливым жиром в ночное время.
Хорошо перемешайте все ингредиенты. Если напиток выглядит кисловатым, можно добавить немного меда.
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