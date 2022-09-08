Эксперты рассказали, какие напитки ускоряют сжигание жира ночью

Некоторые напитки очень полезные на ночь — они помогают ускорить обмен веществ и усиливают процесс сжигания жира. Этот эффект связан с комплексным действием их отдельных компонентов.

Для похудения специалисты рекомендуют пить напитки с корицей, яблочным уксусом и петрушкой. Действует как естественный сжигатель жира: регулярное его употребление может помочь вам сбросить несколько фунтов.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Ингредиенты:

сок одного лимона,

горсть петрушки

палочка корицы (или чайная ложка порошка корицы)

столовая ложка тертого имбиря

чайная ложка яблочного уксуса

500 мл воды.

Корица содержит клетчатку, полезную для пищеварения. Из-за высокого содержания витамина С в лимоне организм вырабатывает больше гормона норадреналина, который помогает расщеплять жир. Петрушка является мочегонным средством и помогает выводить лишнюю воду из организма, а имбирь стимулирует обмен веществ. Яблочный уксус стимулирует опорожнение кишечника.

Все ингредиенты переложить в блендер и взбить до однородной массы. Пейте перед сном.

Еще один полезнейший напиток — сок огурца с лимоном и имбирем. Эффективно ускоряет сжигание жира в области живота.

Ингредиенты:

огурцы

немного петрушки или кориандра,

сок одного лимона,

чайная ложка тертого имбиря

чайная ложка сока алоэ вера

полстакана воды.

Лимонный сок стимулирует вывод токсинов из организма, петрушка и кориандр содержат много антиоксидантов, компоненты огурцов борются с надоедливым жиром в ночное время.

Хорошо перемешайте все ингредиенты. Если напиток выглядит кисловатым, можно добавить немного меда.

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