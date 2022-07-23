Любимые песни помогли улучшить память у стариков — ученые

Ученые надеются, что их исследование поможет разработать новые методы терапии для пожилых, страдающих когнитивными и нейродегенеративными расстройствами.

Американские неврологи и психиатры пришли к выводу, что прослушивание любимых песен помогает развивать память у пожилых людей.

Статья о работе ученых из северо-восточного университета, музыкального колледжа Беркли, больницы Бригама и Гарвардской медицинской школы была опубликована в редакции Scientific Reports.

В рамках исследования ученые попросили группу из 16 человек в возрасте от 54 до 89 лет из Бостона слушать музыку в течение 8 часов подряд. В группе было поровну мужчин и женщин. При помощи МРТ ученые сканировали мозг участников до и после прослушивания.

Как оказалось, любимые музыкальные плейлисты помогли создать слуховой канал непосредственно к медиальной префронтальной коре – центру вознаграждения головного мозга. Музыка, которая была знакома и нравилась участникам, активировала слуховые и поощрительные области мозга больше других композиций.

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