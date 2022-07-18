Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на сон

В целом, коронавирус оказывает кумулятивное влияние на организм, нанося повреждение сразу нескольким системам. В первую очередь удару подвергается респираторная система и легкие, затем сердечно-сосудистая система.

Сомнолог Александр Калинкин отметил, что почти каждый третий пациент, выздоровевший от коронавируса, жалуется на проблемы со сном. В конце концов, это миллионы людей.

Более 30% заразившихся коронавирусом впоследствии жалуются на бессонницу, сказал в интервью сомнолог Александр Калинкин.

Важно, что проблемы со сном возникают не сразу после выздоровления от коронавируса, а через некоторый период, обычно от 3 до 6 месяцев. Пик распространенности бессонницы отмечается именно через полгода после выздоровления, и ученые уже пытаются разработать средства борьбы с этой проблемой, поскольку основные причины уже понятны.