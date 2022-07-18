Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на сон

Сомнолог Александр Калинкин отметил, что почти каждый третий пациент, выздоровевший от коронавируса, жалуется на проблемы со сном. В конце концов, это миллионы людей.
Более 30% заразившихся коронавирусом впоследствии жалуются на бессонницу, сказал в интервью сомнолог Александр Калинкин.
Важно, что проблемы со сном возникают не сразу после выздоровления от коронавируса, а через некоторый период, обычно от 3 до 6 месяцев. Пик распространенности бессонницы отмечается именно через полгода после выздоровления, и ученые уже пытаются разработать средства борьбы с этой проблемой, поскольку основные причины уже понятны.
Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.
Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.
Наш сайт информировал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарки, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.