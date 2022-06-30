Эндокринологи рассказали о причинах возникновения отеков

Сахар, даже в большей степени, чем соль, способствуют появлению отечности, и для регулирования этого процесса врачи рекомендуют сбалансировать свой рацион, снизив в нем количество быстрых углеводов.

Обычно появление отеков связывают с повышенным употреблением соли, которая якобы удерживает жидкость. Однако врачи предупредили, что отечность — это серьезное явление, и она может быть вызвана рядом опасных и неприятных факторов.

Диляра Лебедева, врач-эндокринолог, рассказала о причинах возникновения отечности и как от нее избавиться.

Сложно представить себе, однако чрезмерное потребление сахара является одной их причин возникновения отеков.

Врач пояснила: «Одна молекула глюкозы способна задерживать до 4-х молекул воды. То есть, употребляя много быстрых углеводов, вы задерживаете воду в организме».

Сладкая пища провоцирует выброс в кровь инсулина. Он имеет свойство нарушать водно-минеральный обмен, создавая задержки жидкости в организме.

Скорректировав процентное соотношение в пище быстрых углеводов, вы существенно снизите риски образования отечностей.

Следующая причина еще неожиданнее. Молочные продукты: творог, йогурты, кефиры и обычное молоко имеют высокий гликемический индекс. А значит тоже способствуют выбросу инсулина. А вот жирные сыры, сливки и сливочное масло не опасны в этом смысле, поскольку не приводят к отечности.

Один из важных моментов — это, по словам Лебедевой, лактозная непереносимость. Она приводит к воспалениям и отекам кишечника. Непереносимость лактозы определяется тестом, и в этом случае потребуется полностью отказаться от молокопродуктов на три месяца, чтобы оценить полученный эффект.

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