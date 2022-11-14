Эти 5 натуральных ингредиентов помогут вам избежать преждевременного старения

Включите эти ингредиенты в свой ежедневный уход за кожей, чтобы замедлить появление признаков старения.

Мы часто боимся первых признаков старения, таких как тонкие линии и темные пятна. Правда, однако, заключается в том, что нам необходимо предпринимать активные шаги, чтобы отсрочить появление признаков старения. Вместо того, чтобы вкладывать средства в дорогие кремы и процедуры, мы должны использовать натуральные средства, чтобы сохранить молодость кожи.

Специализированный медпортал HealthShots предложил 5 домашних средств для кожи, которые могут значительно замедлить процесс старения:

1. Алоэ вера

Алоэ вера — это суккулентное растение, известное своими лечебными, косметическими, лечебными свойствами и свойствами по уходу за кожей. Аминокислоты в геле алоэ вера помогают увлажнить кожу и сделать ее более эластичной и менее морщинистой.

2. Касторовое масло

Касторовое масло является превосходным ингредиентом для уменьшения морщин и тонких линий. Обладает увлажняющими свойствами. Рицинолевая кислота, ингредиент касторового масла, известна своими противовоспалительными свойствами, которые также помогают очищать кожу.

3. Лимоны

Лимоны содержат гидроксикислоты, такие как AHA (альфа-гидроксикислота) и BHA (бета-гидроксикислота), которые удаляют омертвевшие клетки кожи и помогают уменьшить угри, прыщи и обесцвечивание. Лимоны также содержат витамин С, антиоксидант, который помогает предотвратить появление тонких линий и морщин. Содержание витамина С особенно полезно для придания коже молодого вида и уменьшения признаков старения.

4. Мед

Ферменты, содержащиеся в меде, смягчают кожу и увлажняют ее. Мед обладает антиоксидантными, антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогают избавиться от угрей, удаляя грязь из пор. Он также увлажняет и сужает поры кожи, придавая ей сияние и обращая вспять эффекты старения.

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