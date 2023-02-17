Известный кулинар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре

Об этом он рассказал в Telegram-канале .

Основной совет кулинара — когда будете варить картофель для пюре, обязательно добавьте лавровые листья и горошины душистого перца, чтобы блюдо получилось более ароматным. Пюре прекрасно сочетается со всеми солеными, маринованными и квашенными овощами, а также капустой и оливками. Попробуйте такое сочетание, чтобы разнообразить свое меню.

Клопотенко также обращает внимание на то, что варки лучше всего выбирать сорта картофеля, которые содержат максимальное количество крахмала. Ориентируйтесь на мякоть – она будет желтого цвета. Впрочем, все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Чем мельче нарежете картофель, тем быстрее он сварится.

В картофельное пюре можно добавлять не только молоко и сливочное масло. В качестве заправки подойдет сметана, сливки, греческий йогурт и даже кокосовое масло. Важное условие – заправка должна быть теплой, иначе это не только повлияет на температуру конечного блюда, но и может изменить его вкус.

Ранее «Курсор» информировал, что врач назвала напиток, который полезен при заболеваниях желудка.

Напоминаем, что врачи назвали лучший напиток для нормализации давления.