Как проверить свежесть яиц за секунды: эксперты раскрыли секрет

Свежесть куриных яиц можно проверить мгновенно, при этом даже их не разбивая. Этот метод использовали еще десятки лет назад, чтобы случайно не добавить в блюдо или выпечку испорченное яйцо.

Конечно, посмотреть срок хранения можно на упаковке. Как правило, он не превышает 28 дней после дня сноса. Если же вы купили домашнее яйцо и не знаете его реальные сроки годности, либо выложили продукт в холодильник и не знаете, успел ли он испортиться, — воспользуйтесь простыми советами.

Об этом пишет Sante Plus.

Старинный метод контроля качества — просто окуните сырое яйцо в воду. Если яйцо осталось на дне емкости, его можно употреблять смело. Если яйцо плавает внутри и стоит вертикально, его нужно съесть в первую очередь. Если яйцо всплывает на поверхность, это означает, что его нельзя есть. Это опасный тухлый продукт. Такой простой метод гарантирует точность!

Еще один трюк — послушайте яйцо. Малоизвестная техника позволяет одним движением определить яйцо, срок годности которого истек. Просто встряхните яйцо возле уха. Если яйцо создает внутренний шум, звук брызг или звук, как будто оно движется внутри скорлупы, такое яйцо нельзя есть.

Если подозрительного звука не будет обнаружено, вы можете спокойно приступать к приготовлению блюда на основе яиц. В ином случае, яйцо лучше выкинуть.

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