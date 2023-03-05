Когда сахара и молока недостаточно: что добавить в кофе, чтобы он не горчил

Кофеманы согласятся, что кофе хорош в натуральном виде, без различных добавок. Но иногда хочется чего-то необычного, чтобы дополнило неповторимый кофейный аромат и вкус.

Кофе – это напиток, который пьют по всему миру. Он является неотъемлемой частью утренней рутины многих людей. Но что делать, если вы не любите горький вкус черного кофе? Существует несколько способов, чтобы сделать этот напиток более приятным для вас. Один из них – это добавление определенных ингредиентов, которые могут избавить вас от горечи.

Подробнее об этом информирует фудблогерка Оксана Дорош на своей странице в Instagram.

Опытные кофейные эксперты рекомендуют готовить кофе с продуктами, которые подходят как для растворимого, так и заварного кофе. Они делятся своими рецептами напитков, которые содержат простые ингредиенты, такие как халва, черный шоколад и сгущенка.

Один из рецептов, которым поделилась Дорош, и мы можем порекомендовать, — это вкусный кофе с черным шоколадом, халвой и сгущенкой. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Кофе – 130 мл

Халва – 30 г

Черный шоколад – 10 г

Сгущенка – 2 ст. л.

Горячая вода – 70 мл

Сначала сварите кофе обычным способом без добавления каких-либо специй и сахара. Отдельно смешайте халву, черный шоколад, сгущенку и горячую воду. Сбейте все компоненты до однородности, лучше блендером. После этого добавьте получившуюся смесь к горячему кофе и перемешайте.

Вы можете экспериментировать с пропорциями и добавлять другие ингредиенты, которые вы любите, чтобы приготовить идеальный напиток. Такой кофе станет отличным способом начать день и зарядиться энергией на целый день.

Ранее «Курсор» информировал, что медики назвали губительное для здоровья количество чашек. Кофеин в небольших дозах полезен для тонуса организма, но злоупотреблением им может приводить к губительным последствиям для почек.

Напоминаем, что ученые определили, что потребление кофе до трех чашек в день может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. При этом существует разница в том, какой именно кофе предпочитает человек.