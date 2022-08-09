Лайфхак: как водителям-новичкам победить свой страх

Если преодолеть страх езды на скоростных дорогах самостоятельно вам не удается – обратитесь к опытному инструктору, который научит сохранять спокойствие и сосредоточиться на движении.

Начинающие водители часто боятся выезжать на скоростные автодороги. Такой страх присущ не только новичкам, но и водителям, ранее пережившим сильный стресс или аварию. На трассе подавляющее большинство тех, кто недавно получил права, опасается высокой скорости движения и необходимости постоянного изменения полос движения.

Как сообщает aussiedlerbote, автомагистрали часто становятся серьезной проблемой для водителей-новичков, поскольку требуют быстроты реакции и умения принимать решения. Многие не могут справиться со своими страхами и начинают объезжать автобан по проселочной дороге.

Также пугает, что на трассе может не получиться быстро остановиться, чтобы успокоиться и перевести дух. Даже опытные водители испытывают порой панику от тяжелого движения, тем более новички.

Чтобы выйти из замкнутого круга, эксперты рекомендуют идти навстречу своему страху, а не прятаться от него.

Начните с того, чтобы проехать по незагруженной трассе, например ночью или рано утром. Также пригласите присоединиться к вам в качестве пассажира опытного водителя и заставьте себя выехать на скоростную дорогу.

Положительный опыт закрепится в памяти и автомагистраль уже будет ассоциироваться у вас с успехом.

Могут возникнуть ситуации, когда на трассе возникает сложная ситуация, спровоцировавшая страх или стресс. Вернитесь к ней мысленно позже, проанализируйте и подумайте, как поступите в следующий раз в подобных обстоятельствах.

Если самостоятельно победить страхи не получится, то обратитесь к инструктору по вождению. Даже при наличии прав можно заказать именно уроки езды по автомагистрали.

Если же у вас проблема более глубокая и связана с негативным прошлым опытом, то смело обращайтесь к психологу. Они помогут избавиться от устоявшихся страхов.

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