Лайфхак: как вычислить письмо от хакера

Письма, содержащие вредоносное ПО или вирусы, представляют собой скрытую угрозу, принося целый комплекс проблем, включая взлом данных и присваивание чужого ящика.
Защита нужна не только крупным компаниям и корпорациям, но и рядовым пользователям.
Эксперты порекомендовали на что обратить внимание, чтобы защитить свой почтовый ящик.
- Адрес отправителя. Обратите особое внимание на адреса с доменами ru или mail.ru, yandex.ru и другие.
- Тема письма. Незнакомая тема или сфера деятельности должна натолкнуть вас на подозрение.
- Язык. Должен насторожить незнакомый язык или письмо из государственных органов не на официальном языке или с ошибками.
- Ссылки или вложенные файлы.
- Текст письма, не соответствующий теме.
И самое главное правило: никогда не передавайте конфиденциальную информацию, особенно финансового плана.
Будьте на чеку — киберпреступники отправляют фишинговые сообщения не только на почтовые ящики, но и в мессенджерах, частных сообщениях, социальных сетях и SMS.
«Курсор» передавал, что российские хакеры пытались сорвать Евровидение. Итальянские правоохранительные органы сообщили о том, что российские хакеры попытались атаковать сетевую инфраструктуру Евровидения, однако у них ничего не вышло.
Также мы информировали, что сайты двух израильских радиостанций были взломаны.