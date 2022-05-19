Лайфхак: как вычислить письмо от хакера

Частные пользователи должны самостоятельно позаботиться о сохранности своих данных и защите аккаунтов, чтобы не открыть к ним доступ мошенникам.

Письма, содержащие вредоносное ПО или вирусы, представляют собой скрытую угрозу, принося целый комплекс проблем, включая взлом данных и присваивание чужого ящика.

Защита нужна не только крупным компаниям и корпорациям, но и рядовым пользователям.

Эксперты порекомендовали на что обратить внимание, чтобы защитить свой почтовый ящик.

Адрес отправителя. Обратите особое внимание на адреса с доменами ru или mail.ru, yandex.ru и другие.

Тема письма. Незнакомая тема или сфера деятельности должна натолкнуть вас на подозрение.

Язык. Должен насторожить незнакомый язык или письмо из государственных органов не на официальном языке или с ошибками.

Ссылки или вложенные файлы.

Текст письма, не соответствующий теме.

И самое главное правило: никогда не передавайте конфиденциальную информацию, особенно финансового плана.

Будьте на чеку — киберпреступники отправляют фишинговые сообщения не только на почтовые ящики, но и в мессенджерах, частных сообщениях, социальных сетях и SMS.

«Курсор» передавал, что российские хакеры пытались сорвать Евровидение. Итальянские правоохранительные органы сообщили о том, что российские хакеры попытались атаковать сетевую инфраструктуру Евровидения, однако у них ничего не вышло.

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