Мужчина, потративший 15 тысяч долл, чтобы превратиться в собаку, начал жить в клетке

У энтузиаста «была смутная мечта стать животным с тех пор, как был ребенком».

В Японии живет мужчина, который потратил огромные деньги для того, чтобы «превратиться» в собаку. Недавно, для полного погружения, он приобрел гигантскую клетку, чтобы спать в ней.

Об этом сообщает Lad Bible.

В чем же состоит это «превращение»? По словам энтузиаста, он хотел по-настоящему ощутить собачий образ жизни, а потому приобрел за 15 тысяч долларов реалистичный костюм собаки.

С недавних пор он начал жить в гигантской клетке и называет себя Токо. Вместо того, чтобы предоставлять себе в роли собаки полную свободу действий в доме, «хозяева» запирают его в клетке. На ролике автор видео показал, как он устраивается в клетке на ночь, когда свет выключен, и трогает решетку, умоляя об освобождении.

Также на видео сняли, как «4-лапого» привязывают к поводку, готовя к прогулке, и он даже показывает, какой он хороший «пес», передавая игрушку в обмен на поглаживание. По словам Токо, он решил так преобразовать свою жизнь, потому что у него «была смутная мечта стать животным с тех пор, как был ребенком».

«Когда я осуществил эту мечту, вот что получилось. Я хотел быть животным с тех пор, как себя помню. Я особенно люблю милых четвероногих животных. Тот факт, что разница в размерах с людьми невелика, также был решающим фактором», – поделился он.

Токо решил «стать» колли специально для своего превращения, потому что эта собака является его «любимой породой».

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