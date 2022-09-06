Назван фрукт, который поможет побороть бессонницу и стресс

Примерно каждый третий человек испытывает проблемы со сном. Причин, из-за которых мы не можем выспаться ночью, может быть много. Но есть продукты, которые могут помочь, когда дело доходит до засыпания.

Некоторые фрукты обладают как свойствами расслабления мышц, так и свойствами, регулирующими сон.

Об этом заявила эксперт, работающая в фирме по производству матрасов, Мэри-Грейс Тейлор, сообщает портал Express.co.uk.

«Это правда, что бесчисленное количество людей борются за то, чтобы спать по ночам семь-восемь часов. Но часто проблемы с засыпанием или сном являются результатом ряда вариантов образа жизни, которые складываются как снежный ком, чтобы ночь за ночью ворочаться и ворочаться. Вы, наверное, знаете, что отказ от кофеина в часы, предшествующие сну, может значительно повысить ваши шансы на хороший ночной сон, но хороший сон — это не только отказ от неправильных продуктов или напитков», — говорит эксперт.

По словам Тейлор, некоторые продукты действительно могут помочь вам лучше спать и избавят вас от беспокойства в течение ночи. Она особенно рекомендовала есть бананы перед сном.

«Когда вам хочется чего-нибудь сладкого, прежде чем лечь спать, возьмите один из желтых фруктов, которые богаты расслабляющими мышцы минералами, такими как калий и магний. Бананы также содержат аминокислоту триптофан, которая распадается на мелатонин и серотонин (оба важные нейрохимические вещества для регуляции сна) в мозге», — говорит эксперт.

Как сообщал Курсор, бананы помогут поддерживать здоровье кишечника. Они содержат резистентный крахмал, который увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника. В результате их регулярного потребления вы получите стабилизацию кишечника и обеспечение питательными веществами микробиома.

Кроме того, ежедневное употребление бананов может помочь достичь наших целей по снижению веса. Бананы, богатые клетчаткой и белком, надолго сохранят чувство сытости, несмотря на то, что в них всего немногим более 100 калорий.

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