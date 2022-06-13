Врачи назвали фрукт, который быстро снижает сахар в крови

При высоком сахаре, преддиабете или диабете 2 типа врачи рекомендуют есть яблоки. Этот доступный всем фрукт укрепит ваше здоровье и поможет сдерживать уже имеющиеся заболевания, ели они есть.

После ряда исследований ученые пришли к выводу, что яблоко может помочь контролировать уровень сахара.

Об этом пишет International Journal of Pharma and Bio Sciences.

Ученые изучали потенциальное влияние яблок на уровень сахара в крови натощак у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В исследование было включено 98 больных сахарным диабетом 2 типа, которых поделили на две группы. Участники одной употребляли утром по яблоку, другой — нет. При этом постоянно контролировался уровень сахара. Когда через четыре недели эксперимента провели контрольный замер, оказалось, что у той группы, что употребляла яблоки, уровень сахара ниже.

Такой результат, вероятно, объясняется тем, что яблоки имеют низкий рейтинг по ГИ — гликемическому индексу. Это система оценок продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждая пища влияет на уровень сахара в крови (глюкозы), когда эта пища употребляется сама по себе.

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