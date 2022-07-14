Названы лучшие продукты, которые нужно есть после каждой тренировки

Из трех основных макроэлементов белок является одним из наиболее важных для обеспечения здорового роста мышц и восстановления после тяжелой тренировки.

Белок не только оставит вас сытым и уменьшит избыточный голод, но также подпитает ваши мышцы, что, в свою очередь, может ускорить ваш метаболизм и увеличить сжигание калорий.

Об этом пишет SheFinds.com.

Диетолог Ясмин Мавракис назвала продукты, которые лучше всего есть после тренировки, чтобы взбодриться и укрепить мышцы.

Яйца

Яйца — одна из лучших форм белка для потребления после тренировки. От жареных (без масла) до вареных они отлично подходят для подпитки после утренней тренировки, чтобы улучшить рост мышц и ускорить восстановление.

Мясной деликатес из индейки

Если вы ищете закуску, которая быстро наполнит ваше тело энергией после тренировки, или начинку для вашего сэндвича, индейка — идеальный мясной деликатес. Это еще один источник нежирного белка, который увеличивает чувство сытости, не перегружая ваш организм калориями.

Белковый смузи

Для чистого источника белка, который мгновенно питает ваше тело и мышцы, протеиновый коктейль — это то, что вам нужно. Он особенно полезен, если вы придерживаетесь растительной диеты и каждый день изо всех сил пытаетесь достичь своих целей по макронутриентам.

Греческий йогурт

На завтрак или перекус после тренировки греческий йогурт, хотя и более простой на вкус, отлично подходит для того, чтобы обеспечить солидный заряд белка.

Тунец

В то время как большинство из вышеперечисленных вариантов хорошо сочетаются с растительной диетой (кроме индейки), тунец — это еще одна форма белка, которая более постная, чем красное мясо, и легко действует как закуска после тренировки.

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