Медики рассказали, можно ли мыть голову каждый день

Некоторым людям стоит мыть волосы лишь раз в 7 дней.

Эксперты рассказали, почему частое мытье головы вредно, а также о том, как часто нужно это делать.

Об этом сообщает Webmd.

Доктор медицинских наук и доцент кафедры дерматологии Медицинской школы Икана на горе Синай Анджела Ламп утверждает, что ежедневное мытье головы шампунем негативно сказывается на здоровье. Дело в том, что из-за шампуня закупориваются поры, то есть происходит задержка кожного сала, которое производится естественно, что приводит к ускорению процесса его образования.

Действие шампуня сравнимо с эмульгатором, потому что он провоцирует накопление излишков жира, грязи и остатков самого средства. Иначе говоря, если слишком часто мыть голову с помощью шампуня, то волосы будут быстрее загрязняться.

Есть и другой нюанс. Дело в том, что во время мытья волос с мыльной пеной смываются природные кожные жиры, которые обеспечивают увлажнение и защищают структуру волос. Частое мытье может стать причиной сухости кожи. Также это осложнит укладку волос, ибо локоны начнут пушиться, будут непослушными и утратят блеск.

По словам экспертов, общие рекомендации о правильных интервалах мытья волос не существуют. Если у человека нормальный тип волос, то ему стоит мыть голову раз в 2-3 дня. Если же у человека вьющиеся волосы и нежирная кожу, то можно один раз в неделю.

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