Названа специя, которая помогает похудеть

Вне зависимости от того, есть ли у вас избыточный вес или нет, у вас может быть лишний жир в области живота. Это можно легко определить, измерив свою талию.
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMCObesity, было посвящено приправе, которая помогает избавиться от висцерального жира. Это перец чили, который содержит капсаициноиды.
В исследовании приняли участие 75 добровольцев, которым в случайном порядке дали плацебо, 2 мг капсаициноидов или 4 мг капсаициноидов.
У участников оценивали содержание жира в организме и процент жира в организме до начала теста и в конце эксперимента.
К концу 12-недельного исследования количество жира в организме у тех, кто принимал 2 мг капсаициноидов, было на 5,91% ниже, чем у плацебо.
После 12 недель лечения процентное изменение жировой массы в группе, принимавшей 4 мг капсаициноида, составило 6,68% по сравнению с плацебо.
Поэтому исследователи пришли к выводу, что существует «потенциальная польза капсаициноидов для жировых отложений и жира в организме».
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