Названа специя, которая помогает похудеть

Ученые в ходе исследования выяснили, что если употреблять чили перец, который содержит капсаициноиды, то можно похудеть более чем на 6 процентов за 3 месяца.

Вне зависимости от того, есть ли у вас избыточный вес или нет, у вас может быть лишний жир в области живота. Это можно легко определить, измерив свою талию.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMCObesity, было посвящено приправе, которая помогает избавиться от висцерального жира. Это перец чили, который содержит капсаициноиды.

В исследовании приняли участие 75 добровольцев, которым в случайном порядке дали плацебо, 2 мг капсаициноидов или 4 мг капсаициноидов.

У участников оценивали содержание жира в организме и процент жира в организме до начала теста и в конце эксперимента.

К концу 12-недельного исследования количество жира в организме у тех, кто принимал 2 мг капсаициноидов, было на 5,91% ниже, чем у плацебо.

После 12 недель лечения процентное изменение жировой массы в группе, принимавшей 4 мг капсаициноида, составило 6,68% по сравнению с плацебо.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что существует «потенциальная польза капсаициноидов для жировых отложений и жира в организме».

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