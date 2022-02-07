Минздрав разрешил инъекции от избыточного веса для подростков

Инъекция препарата Saxenda, приводящая к снижению массы тела взрослых в среднем на 11 процентов, была одобрена минздравом для использования в Израиле, в том числе, и для подростков 12 лет и старше.

Минздрав одобрил препарат, который создает у человека ощущение сытости. Предполагается, что такие инъекции помогут школьникам и взрослым избавиться от лишнего веса.

Об этом сообщает 12 телеканал.

Препарат Saxenda заставляет организм вырабатывать белок, который замедляет расщепление пищи в желудке.

Как рассказал заведующий педиатрическим отделением больницы «Рамбам» профессор Рам Вайс, до этого в Израиле не было эффективного лечения ожирения детей.

Важно, что препарат может вызвать несколько побочных эффектов, но все они быстро проходят.

Стоит отметить, что за время пандемии количество случаев ожирения как среди взрослых, так и среди подростков увеличилось.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве рассказали о признаках опасного синдрома PIMS.

Кроме того, мы писали, что больничные кассы прививают четвертой дозой вакцины всех желающих, несмотря на указания минздрава.

Еще напомним, что в минздраве предупредили, что следующие недели для больниц будут очень тяжелыми.

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