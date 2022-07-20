Названо неожиданное полезное свойство банана

Прежде всего, эксперты рекомендуют бананы женщинам, потому что этот фрукт содержит марганец, а этот элемент, в свою очередь, способствует выработке коллагена, который защищает от старения.
Бананы также являются источником калия, который поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать кровяное давление.
Мало кто знает, что бананы также богаты аскорбиновой кислотой, благодаря которой улучшается работа мозга, вырабатывается коллаген, быстро усваивается железо, а клетки и ткани организма находятся под надежной защитой от повреждений.
Этот фрукт содержит витамин В6, который помогает преобразовывать жиры и углеводы в энергию и сохраняет нервную систему здоровой.
Диетологи также отметили, что бананы — лучший фрукт для спортсменов, так как они быстро наполняют энергией и сытостью, при этом не содержат холестерина и жира.
Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.
Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.