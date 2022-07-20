Названо неожиданное полезное свойство банана

Многие недооценивают полезность банана, однако этот тропический фрукт является источником калия, который поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать кровяное давление

Прежде всего, эксперты рекомендуют бананы женщинам, потому что этот фрукт содержит марганец, а этот элемент, в свою очередь, способствует выработке коллагена, который защищает от старения.

Бананы также являются источником калия, который поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать кровяное давление.

Мало кто знает, что бананы также богаты аскорбиновой кислотой, благодаря которой улучшается работа мозга, вырабатывается коллаген, быстро усваивается железо, а клетки и ткани организма находятся под надежной защитой от повреждений.

Этот фрукт содержит витамин В6, который помогает преобразовывать жиры и углеводы в энергию и сохраняет нервную систему здоровой.

Диетологи также отметили, что бананы — лучший фрукт для спортсменов, так как они быстро наполняют энергией и сытостью, при этом не содержат холестерина и жира.