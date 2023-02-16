Названо пять способов необычного использования лимона в быту

Лимоны являются универсальным фруктом — его используют как в кулинарии, так и в быту для устранения различных проблем.

Существует много способов использования лимона в быту. Многие из них достаточно очевидны, но есть и необычные, которые настолько невероятны, что в них бывает сложно поверить тому, кто на практике не сталкивался с этим.

Подробнее о применение лимона в хозяйстве, сообщает сайт pixelinform.

Устраняет неприятных запах

Часто бывает, что на кухне возникает вонь из непонятного источника. Тогда можно использовать лайфхак с лимоном и гвоздикой. Для этого необходимо снять кожицу с лимона, поставить в кастрюлю с водой на огонь, и всыпать туда гвоздику. Уже через несколько минут повсюду в доме будет пахнуть, а не только на кухне.

Ароматизатор при неприятном запахе из кошачьего туалета

Лимон способен ликвидировать неприятных запах от кошачьего лотка. Для этого необходимо рядом с лотком положить корку от лимона. Она перебьет неприятный запах. Однако слишком близко ставить не следует, так как цитрус отпугивает животных.

Средство для устранения ржи

На пятно наносят лимонный сок, а поверх посыпают содой. Затем берут губку или выжатый лимон и протирают ржавую поверхность. После этого происходит реакция, и сода начинает «шипеть». Когда реакция пройдет, необходимо убрать остатки «средства».

Против насекомых

Считается, что резкий запах лимона отпугивает тараканов и муравьев. Если помыть пол с водой, в которую обильно добавили лимонный сок, насекомые перестанут появляться в квартире. Можно также натереть стены на кухне лимоном, ведь именно на кухне тараканы «селятся» чаще всего.

В качестве отбеливателя

Полстакана свежего сока без мякоти заливают в лоток стиральной машины вместо порошка или бальзама для отбеливания. Опытные хозяйки утверждают, что это средство работает не хуже. Это же придаст одежде свежий запах.

Ранее «Курсор» информировал, что медики рассказали что произойдет с организмом, если часто есть лимоны.