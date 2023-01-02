Названы лучшие продукты, которые нормализуют микрофлору кишечника

Нарушение микрофлоры кишечника приводит к дисбактериозу и является нарушением баланса между полезными и вредными микробами. Растет число опасных бактерий, при этом они разрушают нужные бактерии. Это ослабевает общий иммунитет организма и сопротивляемость вирусам и инфекциям.
Об этом сообщает Storinka.
Первое, что нужно сделать в такой ситуации, это наладить правильное питание, наполнив рацион пребиотиками и пробиотиками. Диетологи рассказали, какие именно продукты помогут в борьбе с дисбактериозом.
Костный бульон. Он содержит коллаген, пролин, глютамин и аргинин, которые обеспечивают снижение проницаемости бактерий через стенки сосудов, укрепляя реакцию слизистых. Полезный эффект бульона усилится при добавлении в него лука и чеснока.
Квашеная капуста. Она содержит много клетчатки, поэтому улучшает пищеварение.
Спаржа. Она относится к пребиотикам и включает много неперевариваемого волокна инулина, который питает полезные бифидо- и лактобактерии. Но ее лучше есть в сыром виде спаржу, в крайнем случае с минимальной тепловой обработкой на пару, или в духовке.
Ананасы. Фрукт очень полезен для нормализации работы кишечника. Это обеспечивается ферментом бромейланом, который расщепляет молекулы белков на мелкие пептиды. Также ананас обладает противовоспалительными свойствами, защищая слизистую оболочку кишечника.
Лук и чеснок. Это источники ценного пребиотика. В них много инулина, что полезно для пищеварения.
Молочные продукты. Кефир, йогурт, ацидофилин — незаменимы при дисбактериозе благодаря содержанию полезных бактерий, которые улучшают микрофлору кишечника.
Животный белок. Нежирное мясо и яйца очень полезны тем, у кого есть дисбактериоз.
Яблочный уксус. Он увеличивает производство желудком кислоты и стимулирует пищеварение, помогая расщепить пищу. Применяя его как добавку в соусы, можно справиться с ростом нежелательных бактерий и дрожжей в ЖКТ.
Кимчи содержит много пробиотиков и ферментов, полезных при дисбактериозе. Живые культуры, клетчатка и другие мощные антиоксиданты делают продукт очень сильным очищающим средством.
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