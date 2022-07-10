Названы самые полезные каши

Вареные крупы часто включаются в рацион сторонниками правильного питания, но эксперты отмечают, что не все крупы одинаково полезны для здоровья.
Да, манная каша содержит мало клетчатки, минералов и витаминов, соотношение важных аминокислот в ней не сбалансировано. В то же время каша насыщена углеводами и грозит человеку лишним весом, расстройством желудочно-кишечного тракта.
Обработанные хлопья овсянки быстрого приготовления лишены важных для здоровья микроэлементов. Диетологи советуют присмотреться к каше, которую следует варить в течение 20 минут. Высококалорийные мюсли, содержащие большое количество сахара, также считаются вредными.
Диетолог Маргарита Королева также критикует рисовую кашу из белого шлифованного зерна и пшена. В этих крупах мало полезных веществ, они бедны антиоксидантами и микроэлементами. Они не подходят для регулярного употребления.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.