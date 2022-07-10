Названы самые полезные каши

Врач-диетолог Маргарита Королева выделяет три наиболее полезные каши 0 манная, рисовая и овсяная. Она считает, что несмотря на некоторые вредные свойства, польза каш все таки перевешивает.

Вареные крупы часто включаются в рацион сторонниками правильного питания, но эксперты отмечают, что не все крупы одинаково полезны для здоровья.

Да, манная каша содержит мало клетчатки, минералов и витаминов, соотношение важных аминокислот в ней не сбалансировано. В то же время каша насыщена углеводами и грозит человеку лишним весом, расстройством желудочно-кишечного тракта.

Обработанные хлопья овсянки быстрого приготовления лишены важных для здоровья микроэлементов. Диетологи советуют присмотреться к каше, которую следует варить в течение 20 минут. Высококалорийные мюсли, содержащие большое количество сахара, также считаются вредными.

Диетолог Маргарита Королева также критикует рисовую кашу из белого шлифованного зерна и пшена. В этих крупах мало полезных веществ, они бедны антиоксидантами и микроэлементами. Они не подходят для регулярного употребления.