Названы три главных способа избежать облысения

Специалист по уходу за волосами порекомендовал устранить те немногие факторы, которые зависят от нас и могут помочь избежать выпадения волос. Есть еще такие факторы как наследственность и гормональный фон, которые от нас практически не зависят.

Выпадение волос является физиологическим процессом, и пока он находится в пределах нормы — нет поводов для беспокойства. Однако чрезмерное выпадение уже рискует привести к облысению.

Трихолог Эрим Чоудхари рассказал, что в большей степени облысениям подвержены мужчину в силу гормональных особенностей, а также генетической наследственности. Однако есть некоторые причины, которые можно и нужно устранить, чтобы замедлить процесс выпадения волос.

Сменить диету . Волосы нуждаются в подпитке витаминами и микроэлементами. Их нехватка провоцирует ослабление прикорневой системы и провоцирует выпадение волос. Особенно важны для волос белки, поэтому обогатите свой рацион белковой пищей, чтобы избежать потерь. Без достаточного количества белка волосы становятся тонкими, ломкими и склонными к выпадению.

. Волосы нуждаются в подпитке витаминами и микроэлементами. Их нехватка провоцирует ослабление прикорневой системы и провоцирует выпадение волос. Особенно важны для волос белки, поэтому обогатите свой рацион белковой пищей, чтобы избежать потерь. Без достаточного количества белка волосы становятся тонкими, ломкими и склонными к выпадению. Сменить шампунь . Не все шампуни подходят для конкретного типа волос, поэтому иногда могут существенно повредить волосам. Врачи рекомендуют: «Когда дело доходит до мытья волос, обязательно мойте их шампунем без сульфатов, парабенов и минеральных масел».

Смените способ укладки волос. Некоторые прически при укладке разрушают волосяные фолликулы, поэтому выберите более щадящий способ укладки без травматичного воздействия на корни.

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