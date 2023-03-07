Не придется отрезать когти: как отучить кошку царапать мебель

Каждый кот имеет врожденную потребность точить когти, и если в вашем доме нет специальной скрябалки, животное может начать царапать мебель.

Чтобы предотвратить это, рекомендуется купить дряпалку и научить кота ее использовать. Это может потребовать времени и терпения, но это стоит того. Однако это не весь секрет успеха.

Подробнее о том, как отучить кота царапать мебель информирует uaportal.

Эксперты рекомендуют размещать дряпалку в месте, где кот проводит большую часть времени. Важно также учитывать, какой тип дряпалки наиболее подходит для вашего кота. Если он становится на задние лапы, то ему нужна вертикальная дряпалка, а если вытягивается и колотит когтями по ковру, то лучше выбрать горизонтальную. Вы можете выбрать дряпалку, которая сочетает в себе оба типа.

Для того чтобы приучить кота пользоваться дряпалкой, можно использовать кошачью мятную траву. Вы можете положить ее на дряпалку или смазать ею всю поверхность изделия. Также можно отделать мебель специальными спреями, которые отвадят кота. Эфирные цитрусовые масла, туалетная вода, уксус, сок чеснока или лука, и кожуры цитрусовых также могут помочь. Однако, их аромат быстро выветривается, поэтому процедуру отделки мебели и стен нужно проводить регулярно.

Если кот все еще царапает мебель, можно использовать липкую ленту или пульверизатор с водой, чтобы отпугнуть его от дивана. В любом случае, необходимо быть терпеливым и настойчивым, чтобы приучить кота пользоваться дряпалкой, и в конечном итоге, сохранить вашу мебель в целости и сохранности.

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