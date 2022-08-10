Отеки у женщин: врачи назвали основные причины

Задержка жидкости в организме может говорить о некоторых нарушениях здоровья. Важно правильно оценить причину и определить момент, когда отечность переходит в постоянную форму.

Отечность является не столько внешней проблемой, сколько внутренней. Постоянные и длительные отеки несут в себе скрытую угрозу, поэтому их появление должно насторожить.

Врачи составили список проблем, которые вызывают отеки именно у женщин, сообщает novochag.

Неправильный образ жизни. Неправильное питание, готовая еда, фаст-фуды приводят к склонности к отекам, поскольку содержат большое количество соли. Сахар повышается из-за быстрых углеводов, а после этого организм вбрасывает в кровь инсулин. В результате почки начинают заново перерабатывать соль, нарушая баланс.

Неправильное питание, готовая еда, фаст-фуды приводят к склонности к отекам, поскольку содержат большое количество соли. Сахар повышается из-за быстрых углеводов, а после этого организм вбрасывает в кровь инсулин. В результате почки начинают заново перерабатывать соль, нарушая баланс. Некоторые дни цикла . Примерно в середине цикла у женщин увеличивается задержка воды. Это связано с гормональными изменениями в период овуляции. Это физиологический процесс, и делать с ним ничего не нужно. Можно только в эти дни уменьшить количество соли в рационе и принимать витамины с магнием.

. Примерно в середине цикла у женщин увеличивается задержка воды. Это связано с гормональными изменениями в период овуляции. Это физиологический процесс, и делать с ним ничего не нужно. Можно только в эти дни уменьшить количество соли в рационе и принимать витамины с магнием. Гормональные контрацептивы. Отечность и задержка жидкости в организме являются одним из побочных эффектов, добавьте в список принимаемых препаратов витамин В6.

Отечность и задержка жидкости в организме являются одним из побочных эффектов, добавьте в список принимаемых препаратов витамин В6. Беременность провоцирует отеки, это также происходит из-за задержки воды. Плод давит на сосуды в животе, и замедляется кровоток. Ваш врач всегда будет следить за ситуацией с отеками.

провоцирует отеки, это также происходит из-за задержки воды. Плод давит на сосуды в животе, и замедляется кровоток. Ваш врач всегда будет следить за ситуацией с отеками. Менопауза . Это время гормональных изменений, и организм с ними не всегда справляется. Отеки случаются часто. Рекомендовано не беспокоиться, вести в меру активный образ жизни и все нормализуется.

. Это время гормональных изменений, и организм с ними не всегда справляется. Отеки случаются часто. Рекомендовано не беспокоиться, вести в меру активный образ жизни и все нормализуется. Авиаперелеты . Длительные перелеты приводят к вынужденному сидению в одной позе и нарушению кровотока.

. Длительные перелеты приводят к вынужденному сидению в одной позе и нарушению кровотока. Нарушения работы щитовидной железы. Гормональный сбой, который происходит из-за проблем с щитовидкой, опасен и желательно в этом случае обратиться к врачу.

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