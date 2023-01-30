Пять способов построить доверие и близость в отношениях

Когда дело доходит до успешных отношений, близость и доверие являются двумя наиболее важными факторами. Близость способствует более глубокой эмоциональной связи и позволяет вам и вашему партнеру чувствовать себя более открытыми и уязвимыми друг с другом. Это также важно для создания безопасного пространства для укрепления доверия, поскольку открывает каналы общения и понимания между двумя людьми. Установление доверия между вами и вашим партнером имеет решающее значение для создания прочной основы для будущих отношений. Когда построено доверие, легче быстро разрешать трудности, поддерживать открытый диалог о планах на будущее и сохранять реалистичность ожиданий. Без доверия могут возникнуть подозрения и ревность, что создаст место неуверенности в вас или вашем партнере, что разрушит здоровые отношения. Итак, создайте доверие и близость в ваших отношениях.
Мы знаем, что здоровые отношения должны строиться на честности, лояльности и уважении, но не игнорируйте доверие и близость.
Доктор Чандни Тугнейт поделилась с HealthShots пятью способами укрепления близости и доверия в отношениях.
1. Общайтесь открыто и честно
Вы можете построить близость со своим партнером с помощью силы общения. Важно, чтобы любые отношения развивались и процветали. Без надлежащего общения отношения могут быстро стать натянутыми, а иногда даже разорванными. Эффективное общение означает быть честным в своих чувствах и мыслях, даже когда это кажется трудным или неудобным.
2. Практикуйте активное слушание
Обращайте внимание на слова и язык тела вашего партнера во время общения с ним. Признавайте то, что они говорят, без осуждения и убедитесь, что они действительно чувствуют себя услышанными и понятыми. Держите безопасное пространство для разговоров и не отключайтесь.
3. Проводите время вместе
Качественное время, проведенное с любимым человеком, может помочь укрепить близость и укрепить доверие в отношениях. Планируйте, например, ежедневную тренировку или делайте что-то спонтанное; в любом случае каждую неделю выделяйте время, чтобы делиться с партнером, не отвлекаясь.
4. Регулярно выражайте благодарность
У благодарности много преимуществ, поэтому вы должны практиковать ее каждый день. Быть благодарным за маленькие вещи помогает укреплять положительный опыт в отношениях, что со временем приводит к более глубоким связям. Если вы поблагодарите своего партнера за такие вещи, как приготовление ужина или выполнение работы по дому, это также может побудить его продолжать такое поведение. Так что используйте «спасибо» чаще.
5. Отмечайте успехи и вехи
От завершения проекта на работе до преодоления трудных времен, празднование маленьких жизненных побед может иметь большое значение для создания прочных связей с вашим партнером и помощи друг другу в признании сильных сторон по отдельности и вместе в паре или семье.
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