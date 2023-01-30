Пять способов построить доверие и близость в отношениях

Когда дело доходит до успешных отношений, близость и доверие являются двумя наиболее важными факторами. Близость способствует более глубокой эмоциональной связи и позволяет вам и вашему партнеру чувствовать себя более открытыми и уязвимыми друг с другом. Это также важно для создания безопасного пространства для укрепления доверия, поскольку открывает каналы общения и понимания между двумя людьми. Установление доверия между вами и вашим партнером имеет решающее значение для создания прочной основы для будущих отношений. Когда построено доверие, легче быстро разрешать трудности, поддерживать открытый диалог о планах на будущее и сохранять реалистичность ожиданий. Без доверия могут возникнуть подозрения и ревность, что создаст место неуверенности в вас или вашем партнере, что разрушит здоровые отношения. Итак, создайте доверие и близость в ваших отношениях.

Мы знаем, что здоровые отношения должны строиться на честности, лояльности и уважении, но не игнорируйте доверие и близость.

Доктор Чандни Тугнейт поделилась с HealthShots пятью способами укрепления близости и доверия в отношениях.

1. Общайтесь открыто и честно

Вы можете построить близость со своим партнером с помощью силы общения. Важно, чтобы любые отношения развивались и процветали. Без надлежащего общения отношения могут быстро стать натянутыми, а иногда даже разорванными. Эффективное общение означает быть честным в своих чувствах и мыслях, даже когда это кажется трудным или неудобным.

2. Практикуйте активное слушание

Обращайте внимание на слова и язык тела вашего партнера во время общения с ним. Признавайте то, что они говорят, без осуждения и убедитесь, что они действительно чувствуют себя услышанными и понятыми. Держите безопасное пространство для разговоров и не отключайтесь.