Сигнал бедствия через спутник: пользуйтесь вашим iPhone осторожно

Apple обеспечивает безопасность миллионам владельцев iPhone 14, но эксперты предупредили, что на эту функцию не стоит возлагать чрезмерных надежд.

Для сложных и опасных ситуаций, в горах или походе, когда не ловит сотовая связь, на помощь придет iPhone 14, который может позвать на помощь.

Об этом сообщает WP.

Начиная с 13 декабря, функция под названием Emergency SOS через спутник позволит владельцам смартфона iPhone 14, попавшим в беду, отправлять свое местоположение службам экстренного реагирования. Дополнительно можно будет отправить короткие, поясняющие сообщения.

Добавляя функцию SOS через спутник в новейшую модель телефона, Apple обеспечивает безопасность миллионам владельцев iPhone 14. С ее помощью они смогут связаться с экстренными службами в любых ситуациях — от стихийных бедствий и приключений в дикой природе до небольших инцидентов, которые происходят вдали от сотовых вышек. Но использовать эту функцию нужно осторожно.

Некоторые люди ошибочно считают: «Теперь я всегда на связи, теперь неважно, куда и как я пойду». При этом представители полиции настаивают: «Мы по-прежнему хотим, чтобы у вас был план, чтобы кто-то знал о вашем плане, и когда вам это понадобится, воспользуйтесь этим».

Пинговать спутники для получения помощи — не новинка. Существует рынок специализированных устройств спутникового слежения и SOS от таких компаний, как Garmin и Spot. Недавно спутниковая связь вошла в моду у поставщиков программного обеспечения для смартфонов и операторов беспроводной связи. Летом компания T-Mobile объявила о сотрудничестве со SpaceX для спутникового отслеживания. А Google также подтвердила, что будущая версия Android будет поддерживать подобные функции.

Услуга от Apple стала возможной благодаря десяткам спутников на низкой околоземной орбите, которые проносятся вокруг планеты со скоростью около 15 000 миль в час. Однако Apple не стала их размещать — вместо этого она вложила миллионы в Глобалстар, коммуникационную компанию из Луизианы, которая запустила свои первые спутники в конце 1990-х годов.

В настоящее время услуга доступна только владельцам iPhone 14 в США и Канаде, но Apple подтвердила, что в следующем месяце она начнет действовать в Великобритании, Ирландии, Франции и Германии.

Если у вас есть совместимый iPhone и вы пытаетесь позвонить в службу 911 в районе, где нет WiFi или сотовой связи, на экране появится опция отправки «Экстренного сообщения через спутник». Нажмите на нее, и телефон задаст вам такие вопросы, как «Что случилось?» и «Есть ли пострадавшие?».

Однако некоторые эксперты опасаются, что расширение доступа без надлежащего обучения может увеличить количество обращений к и без того перегруженной системе. Кроме того, смартфон в лучшем случае может оставаться заряженным в течение дня, в то время как специальные устройства SOS предназначены для того, чтобы оставаться заряженными на несколько дней дольше.

Apple продает обещание безопасности. Это не единственная и не последняя технологическая компания, которая использует страх для продвижения продукта. Но будьте внимательны — независимо от того, взимает ли Apple плату, сервис может дорого стоить пользователям.

«Я видел счета за поисково-спасательные вертолеты на 40 000 долларов за топливо, экипаж, специализированное оборудование», — рассказал представитель спасательной службы Кевин Стэмпс.

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