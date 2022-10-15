Спасет от простатита: назван лучший напиток для мужчин

Простатит вызывает значительное снижение качества жизни, им страдают 20-30% мужчин. Но неприятного заболевания можно избежать, если употреблять в профилактических целях некоторые напитки.

Одно из распространенных заболеваний среди мужчин можно победить профилактикой. Употребляя некоторые продукты, можно отлично защитить себя от неприятных симптомов.

Врачи определили, что прекрасным профилактическим средством от простатита является томатный сок, сообщает zdorovia.

Статистика приводит данные, что от 20 до 30% мужчин болеют простатитом и большинство из них имеют хроническую форму. При этом некоторые даже не знают о наличии у них этого заболевания.

Эта болезнь вызывает значительное снижение качества жизни. При воспалении предстательной железы нарушается отток мочи, что вызывает частые позывы к мочеиспусканию или боли при любой физической нагрузке.

Оказалось, что томатный сок является хорошим средством от простатита. Благодаря высокому содержанию ликопина, томатный сок защищает от развития патологий предстательной железы. Также он обладает целым списком преимуществ для здоровья — положительно влияет на слизистую оболочку желудка, улучшает процессы пищеварения и даже влияет на цвет лица.

Однако врачи обращают внимание, что пить томатный сок следует умеренно, в особенности, если вы покупаете его в магазине. Производители томатного сока, в попытке улучшить его вкус для потребителей, добавляют в него слишком много соли, а это опасно нарушением показателей артериального давления и другими проблемами со здоровьем.

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